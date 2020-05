Felipe Melo: “Montolivo dormiva in campo. Tirai un pugno a Lopez nel tunnel”

Felipe Melo non è certamente noto per il suo carattere pacifico. Il centrocampista brasiliano si è reso protagonista anche di episodi davvero controversi. L’ex Fiorentina ha ricordato nella sua diretta Instagram con Sebastian Frey un aneddoto che lo vide al centro di diverse polemiche in un match tra la Viola e il Cagliari: “Ricordo quella partita col Cagliari: c’era Diego Lopez che aveva spaccato la faccia a Gilardino in campo e insultava me e mia figlia, che era appena nata. Poi mi disse: ‘Ti aspetto fuori’. Vincemmo la partita all’ultimo minuto e me lo ritrovai davanti nel tunnel… Non gli diedi neanche il tempo di parlare e gli tirai un pugno”.

MONTOLIVO – Felipe Melo si faceva sentire. Ne sa qualcosa anche Riccardo Montolivo: “Prandelli aveva costruito una bellissima squadra, a centrocampo Montolivo spesso dormiva in campo, anche se aveva una qualità pazzesca. Io, invece, recuperavo i palloni per lui e gli dicevo di svegliarsi”.