Felipe Melo racconta: “Nel 2009 volevo andare all’Inter e invece…”

Felipe Melo torna a far parlare di sé. Durante un’intervista rilasciata ad AS il centrocampista del Palmeiras ha parlato del suo passato in Italia, svelando anche il motivo del suo mancato approdo al Real Madrid. Dopo un’ottima stagione alla Fiorentina, Melo venne acquistato dalla Juventuns per 25 milioni di euro, ma il suo desiderio era un altro.

Felipe Melo voleva l’Inter

Alla domanda sul suo approdo all’Inter nel 2015, Melo ha dichiarato: “Giocare a Madrid è il sogno di tutti, quando un club come il Real o il Barcellona ti chiama devi abbandonare tutto e andare. Mi sarebbe piaciuto giocare per il Real, ma ho giocato all’Inter che mi voleva già ai tempi della Fiorentina: io preferivo i nerazzurri alla Juventus che però pagò la clausola. Ai bianconeri devo comunque molto, li considero tra le migliori cinque squadre al mondo”.