Ferlaino: “Non so se il Napoli vincerà ancora scudetti, ma per ora gli unici due vinti li ha conquistati Maradona”

Non sempre è stato idilliaco il rapporto tra Diego Maradona e il presidente del Napoli Corrado Ferlaino. Ma proprio l’allora massimo dirigente del club partenopeo fu l’uomo che insieme a Antonio Juliano, direttore generale dell’epoca, e a Dino Celentano, uno dei dirigenti di quel Napoli, riuscì nell’impresa di assicurare alla città il più grande talento di tutti i tempi. Un’operazione costata 13 miliardi delle vecchie lire, che coinvolse l’alta finanza cittadina, ma che si dimostrò negli anni, poi, l’investimento più riuscito della storia della società. Alla Gazzetta dello Sport Ferlaino ha avuto un pensiero per Maradona: «Sono distrutto, sconvolto dal dolore non avrei mai voluto apprendere una notizia del genere, mi dispiace molto. Ha dato molto al Napoli e alla città, anche a me da un certo punto di vista. Non ho parole, non saprei cosa dire. Sono andato a trovarlo in Argentina quando stava male, è stato male parecchie volte ma ha sempre superato le crisi. No, non me l’aspettavo proprio, ero convinto che anche questa volta ne sarebbe venuto fuori. Dai giornali avevo appreso che stava meglio, che era tornato a casa. E’ stato un simbolo per la città e per il club e non ha mai smesso di esserlo, anche quando la sua parabola calcistica è andata via via calando. Maradona è stato un fuoriclasse, un genio, e ai geni non si può chiedere anche di essere uomini comuni. Maradona non era un uomo comune, perché non era un giocatore comune. Aveva grandi responsabilità e forse non è riuscito a portarle avanti, le ha subite. A Napoli ha dato due scudetti. Io non so se il Napoli vincerà ancora scudetti, ma per ora gli unici due vinti li ha conquistati negli anni di Maradona. E’ stato lo spirito di Napoli per anni».