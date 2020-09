Ferrero, carezza a Berlusconi: “Hai vinto tante battaglie, i grandi non si arrendono mai”

La positività al Covid-19 di Silvio Berlusconi, unito ai relativi problemi che l’ex presidente del consiglio porta dietro da diversi anni (compreso il byapass cardiaco installato in USA 15 anni fa), ha unito un po’ tutti, compreso chiaramente il mondo dello sport. Ieri sera il patron del Monza non ha potuto assistere alla romantica sfida contro il suo Milan, persa poi 4-1 dai brianzoli sotto i colpi di un Milan giovane e già in palla in vista del ritorno della Serie A. Ad esprimere vicinanza a Silvio Berlusconi, è arrivato in particolare un tweet del presidente della Sampdoria Massimo Ferrero, che tramite poche righe ha provato a fare più forza possibile a Berlusconi, visto il momento molto delicato.

“I GRANDI NON SI ARRENDONO MAI”

Massimo Ferrero, imprenditore nel mondo del cinema (stesso settore in cui ha lavorato Berlusconi per tanti anni), oltre ad essere presidente della Sampdoria, è stato più volte protagonista fuori dal campo per diversi sketch (simpatici o meno) che lo hanno reso un vero e proprio personaggio del calcio italiano. Questa volta il gesto, seppur semplice, è di quelli da animo nobile. “Hai vinto tante battaglie tra cinema, tv, calcio e politica, i grandi non si arrendono mai e tutti uniti facciamo il tifo per te“. Queste le parole incise e significative del patron doriano nei confronti di Silvio Berlusconi.

