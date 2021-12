Ferrero dal carcere: “Dopo arresto ho avuto picco di pressione e sangue dal naso”

Le prime parole dell'ex patron della Sampdoria

Arrivano le prime parole dal carcere da parte dell'ormai ex presidente della Sampdoria Massimo Ferrero . Direttamente dalla sua cella di San Vittore, dove attualmente è detenuto, il Viperetta ha rilasciato alcune dichiarazioni riportate da Il Secolo XIX .

Arrestato lunedì mattina dalla Guardia di Finanza, Ferrero ​ieri ha ricevuto un cambio di vestiti puliti e ha potuto avere un contatto con il suo avvocato Giuseppina Tenga. "Sto bene, adesso sto bene, anche se sono in carcere. Ieri mi sono arrabbiato con i finanzieri che non mi hanno concesso di essere trasferito nella mia casa romana per assistere alla perquisizione e mi è uscito un fiotto di sangue dal naso, ho avuto un picco di pressione".