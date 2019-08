Ferrero, gli auguri di Ferragosto con il pensiero per Mihajlovic: “Vincerai anche questa”

Ferragosto è una giornata di festa, dove spesso ci si incontra per mangiare con amici e parenti, trascorrere le giornate in compagnia, organizzando una grigliata o un tuffo al mare o in piscina, con annessa gita fuori porta. Probabilmente il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero si starà prendendo un po’ di svago con una di queste attività, ma su Twitter il primo pensiero è per il suo amico ed ex allenatore blucerchiato Sinisa Mihajlovic: “Ferragosto con chi condivide il bene. Oggi dedico il mio amore e tutta la mia forza a chi è nato per lottare con istinto e generosità. Vincerai anche questa amico mio forzaa Sinisa Mihajlovic Sorridendo alla vita insieme alla tua splendida famiglia”. Un bellissimo messaggio di solidarietà e vicinanza per il serbo, che un mese fa circa ha sconvolto il mondo del calcio annunciando di essere malato di leucemia.