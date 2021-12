Ferrero, il derby in tv in una cella grande come l’area di porta

L'ex presidente ha potuto vedere il derby nella stanza da 7 mq

Lo spazio dove l'ex patron della Sampdoria Massimo Ferrero ha seguito il derby con il Genoa, dall'interno del carcere di San Vittore a Milano, è grande come l'area di porta. Lo stesso spazio che è bastato a Caputo per trafiggere Sirigu e regalare a Ferrero un momento di gioia. L'imprenditore romano che occupa da solo la cella di 7 mq. ha vissuto così un derby particolare senza i rumori dello stadio e della sua tifoseria. Adesso spera di uscire dal carcere. Come riporta la Gazzetta dello Sport, è attesa all’inizio della prossima settimana la data in cui il Tribunale del Riesame di Catanzaro, competente a livello territoriale (l’inchiesta è della Procura di Paola, in provincia di Cosenza), fisserà l’udienza per discutere la richiesta - inoltrata dai legali di Massimo Ferrero, Luca Ponti e Giuseppina Tenga – per un’attenuazione della misura della custodia cautelare in carcere per l’ex presidente della Sampdoria, sostituendola con gli arresti domiciliari. L’obiettivo e la speranza degli avvocati sono quelli di permettere a Ferrero di trascorrere il Natale in famiglia.