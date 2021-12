Ferrero, il legale: “Trattato peggio di Totò Riina”

Come riportato dall’Ansa, Ferrero si troverebbe ancora in una caserma della Guardia di Finanza a Milano

Momento decisamente difficile per Massimo Ferrero ormai ex presidente della Sampdoriadopo essere finito in carcere questa mattina. Il suo legale di Roma Pina Tenga tuona prendendo le difese dell'ex patron blucerchiato: “Lo stanno trattando peggio di Totò Riina. Abbiamo fatto istanza alla Procura di Paola – afferma la penalista – per chiedere che Ferraro possa essere trasferito a Roma per presenziare alla perquisizione e all’apertura di una cassaforte. Non ho idea di dove si trovi il mio assisto e soprattutto in che condizioni di salute sia. L’ho sentito per l’ultima volta alle 10.30 questa mattina – spiega -. Da notizie di stampa ho appurato che sarebbe stato trasferito nel carcere di San Vittore a Milano. Ho contattato l’istituto penitenziario, l’ultima volta alle 14.59, ma mi hanno comunicato che non si trova lì. Ho fatto richiesta alla Procura di Paola di trasferimento a Roma con una istanza ma mi è stato detto che non è possibile procedere in quanto, in base ad una relazione degli operanti che hanno proceduto all’arresto, Ferrero ha affermato di essere affetto da alcune patologie”.