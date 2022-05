Ferrero, prima uscita pubblica dopo arresto: presente al matrimonio di Candreva

L'ex presidente della Sampdoria presente al matrimonio del calciatore blucerchiato

Prima uscita pubblica per l'ex presidente della Sampdoria Massimo Ferrero, a cui recentemente sono stati revocati gli arresti domiciliari. L'ex patron, in stato di arresto dallo scorso dicembre, andrà a processo per bancarotta fraudolenta e altre imputazioni, ma ha comunque voluto partecipare al matrimonio dell'esterno blucerchiato Antonio Candreva.