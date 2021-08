Ferrero propone Damsgaard alla Roma: “Meglio di Xhaka. Voglio cederlo a Mou…”

La provocazione del patron della Samp

La Sampdoria vuole fare cassa e punta forte sulla cessione del gioiellino danese Mikkel Damsgaard . Lo ha detto senza troppi giri di parole il patron blucerchiato Massimo Ferrero che, come riporta il Corriere dello Sport, ha indicato anche il club a cui voler vendere il giovane classe 2000: la Roma .

DA MOU - "Damsgaard è il centrocampista che serve alla Roma, se mi chiamano ci mettiamo d'accordo", ha detto il presidente del club ligure. "Si tratta di un calciatore che è più forte di Xhaka e può giocare anche in quel ruolo. Richiesta da 25 milioni? Sediamoci, basta che mi chiamino e una soluzione la troviamo insieme. Xhaka non andrà alla Roma, quindi gli serve un altro centrocampista. Io vorrei che Damsgaard andasse alla Roma perchè sono romanista e sarebbe un grande rinforzo", le parole di Ferrero .

Per Damsgaard, in realtà, la Sampdoria vorrebbe almeno 30 milioni. Se arrivasse tale proposta, allora il calciatore danese potrebbe davvere cambiare squadra in vista della prossima stagione...