Ferrero prosciolto dopo il caso Obiang: “Ho sempre creduto nella giustizia”

Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, è stato intercettato dai microfoni di Telenord dopo la notizia del suo proscioglimento da parte del Tribunale di Roma in relazione al “Caso Obiang”.

“HO SEMPRE CREDUTO NELLA GIUSTIZIA”

“Sono felice perché non ho fatto niente e mi hanno rovinato la vita! Proprio perché non ho fatto niente ho avuto il coraggio di non scegliere il ‘compromesso’ del rito abbreviato e ho trovato un giudice altrettanto coraggioso che ha accertato la verità – ha dichiarato il presidente della Samp. Io ho sempre creduto e credo nella giustizia”. Queste le parole del patron della Sampdoria, prosciolto dopo il “caso Obiang”.