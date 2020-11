Ferrero: “Ranieri valore aggiunto della Sampdoria. Rinnovo? Ne parleremo a gennaio…”

Parole di grande stima da parte del patron della Sampdoria Massimo Ferrero per il suo tecnico Claudio Ranieri. Intervistato da Il Secolo XIX, il numero uno blucerchiato ha avuto modo di parlare del mister e delle questioni legate al rinnovo di contratto per l’allenatore e per alcuni membri della squadra.

Ferrero: “Ranieri un maestro. A gennaio parleremo di rinnovo”

“Direi che se ne parlerà da gennaio, quando speriamo sarà un po’ più chiaro tutto quello che sta accadendo al mondo e al calcio per questo maledetto virus”, ha detto Ferrero a proposito del rinnovo di contratto per il tecnico Ranieri. “Lo stesso vale per gli altri discorsi aperti con i giocatori che devono a loro volta decidere il futuro: ormai mi conoscono e sanno che mi troveranno quando sarà il momento. Detto questo, ora cerchiamo di ripartire bene in campionato”.

E ancora su Ranieri: “Non bisogna dimenticare che l’ho scelto io. Con Ranieri c’è un rapporto stretto e di grande fiducia. Se ne parlo di meno rispetto a quanto facevo prima con gli altri allenatori è proprio perché rispetto di più il ruolo tra allenatore e presidente. Con lui non penso ci saranno problemi. Sta ottendendo grandi risultati oltre alla salvezza della scorsa stagione, lui è un valore aggiunto per la Sampdoria oltre ad essere un grande maestro per i nostri giocatori“.