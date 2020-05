Ferrero shock: “Alla Sampdoria oltre 15 positivi ma felice per la ripresa della A”

“Siamo felici della ripresa, iniziare il campionato significa che il mostro coronavirus si sta dileguando”. Parola di Massimo Ferrero. Il patron della Sampdoria è tornato a parlare in merito alla ripartenza del campionato di Serie A e alle nuove date per il ritorno in campo.

Il numero uno del club blucerchiato si è soffermato, ai microfoni di Radio Marte, anche sulla lotta al Covid-19 e all’esperienza diretta della sua squadra: “Combattevamo contro un nemico invisibile, ma avevo sempre detto che si poteva ripartire con i presupposti giusti. L’importante è farlo. La Samp se la giocherà con tutti, ho chiesto di giocare prima i recuperi, magari ci servirebbe anche un po’ di fortuna”. E ancora sul coronavirus e la Sampdoria, tra le squadra più colpite: “Siamo stati colpiti, i ragazzi stanno bene. È una cosa molto triste, non conosciamo questa malattia. Abbiamo avuto tra i 15 e i 17 positivi, non è uno scherzo”, ha rivelato Ferrero.