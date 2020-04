Ferri: “Inter, Bastoni è il futuro. Conte somiglia a Trapattoni”

Nell’ultima stagione l’Inter è tornata a lottare per lo scudetto grazie anche a una difesa straordinaria. Un ritornello caro a Riccardo Ferri, centrale difensivo dei nerazzurri negli Anni 80 e 90, con cui ha conquistato uno scudetto e due Coppe Uefa. L’ex difensore ha espresso alcuni giudizi sull’annata della formazione milanese fino all’interruzione nel corso di una diretta con Giacomo Valenti. Il primo pensiero va ai difensori: “In questo momento è avvantaggiato particolarmente Stefan de Vrij perché gioca centrale, mentre Milan Skriniar è quello che soffre maggiormente. Diego Godin ha patito il passaggio della difesa a tre. Alessandro Bastoni potrà diventare un caposaldo dell’Inter e della Nazionale, sa tenere molto bene la posizione e gioca a testa alta”.

MAROTTA – Ferri esalta anche il lavoro dell’ad Giuseppe Marotta: “Chi mi ha stupito di più è stato Marotta: è uno che sa usare bene bastone e carota ma ha anche un cuore d’oro, è un bonaccione. Poi sa comunicare molto bene e decidere, mancava una figura così in questa società. Racconto un aneddoto: dall’ospedale di Lodi mi chiesero di fare da tramite con l’Inter per sapere se Suning poteva dare una mano per l’emergenza, come avevano già fatto in Cina. Lo chiamai e lui si mise al lavoro. In appena 8 giorni, fece arrivare a Lodi 26mila mascherine e a Bergamo 65mila, proprio quando la crisi era all’apice”.

CONTE – Infine Ferri si sofferma su Antonio Conte: “Lui come Giovanni Trapattoni è una persona che ama il proprio lavoro e trasmette tantissimo. E questa cosa arriva velocissima ai tifosi, sia col Trap che con Conte. Non mi meraviglia l’amore per Conte sinceramente, sapevo sarebbe bastato poco”.