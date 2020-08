Ferri: “L’Inter con Conte può puntare allo Scudetto ma per il colmare il gap con la Juve…”

La conferma di Antonio Conte sulla panchina dell’Inter ha fatto felici i tifosi nerazzurri ma anche l’ex difensore Riccardo Ferri che alla Gazzetta dello Sport ammette: «Per me l’Inter con Conte può puntare allo scudetto. E molto del merito va al lavoro svolto da lui nella scorsa stagione. È riuscito a inculcare senso di appartenenza e mentalità vincente alla squadra, che è cresciuta tantissimo e adesso sa aggredire e prendere in mano la partita contro qualsiasi avversario. Antonio ha fatto qualcosa di straordinario, ora ha tutto per passare all’incasso». Sui rinforzi: “Sognare Messi non costa nulla ma si è scelto di cambiare in favore di giocatori già collaudati e di grande esperienza internazionale per andare subito a colmare il gap con la Juve e puntare a vincere. Con Vidal e Kolarov si alza di molto l’asticella: assicurano qualità, quantità e personalità. E sono due che sanno prendersi la responsabilità quando le cose non vanno e indicare la strada per uscirne». Per svoltare però servirebbe un Kanté o un Ndombele? «Mi sembra di capire che prima però bisognerà cedere. Anche qui parliamo di due top che piacciono molto a Conte e la società proverà ad accontentarlo. Questo significa che tra le parti c’è sinergia e condivisione».