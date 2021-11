Ferri ricorda: “Maradona talento unico, sembrava avesse un drone in testa”

Riccardo Ferri ricorda Diego Armando Maradona e la rivalità durante gli anni '80

E' passato poco meno di un anno dalla scomparsa di Diego Armando Maradona, ma il suo ricordo è ancora vivo nella mente di chi lo ha avuto come compagno di squadra o come avversario. Riccardo Ferri lo ricorda in un'intervista a Repubblica: "Sembrava avesse un drone sulla testa, lo avvertiva di chi era dietro a lui e di come sarebbe andata l’azione". Mai ricorso a maniere forti come i calcioni? Ferri nega: "Con Diego non esageravamo, c’era rispetto per lui, perché sapevamo di avere di fronte a noi un talento unico, da preservare". L'ammirazione per Maradona è rimasta intatta a distanza di tanti anni.