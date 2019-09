Festa Lecce: Torino al tappeto 2-1, decisivo Mancosu

Niente aggancio in vetta per il Torino. I granata di Mazzarri non riescono a tenere il ritmo dell’Inter capolista ed incappano in una clamorosa sconfitta contro il Lecce. I salentini si impongono in trasferta approfittando della giornata no dei padroni di casa. I giallorossi trovano il vantaggio al 36′ con Farias che trafigge da distanza ravvicinata Sirigu. Al 58′ arriva il pareggio del Torino con Belotti dal dischetto. Il pareggio resiste per un quarto d’ora. Poi è Mancosu a mandare in visibilio Liverani ed il Lecce con la ribattuta vincente dopo l’ottima parata di Sirigu.