Festa Salernitana: primo successo in A dopo 22 anni. Genoa battuto 1-0

La Salernitana torna alla vittoria in Serie A dopo 22 anni. Decisiva una rete di Djuric

Il tabù è caduto: la Salernitana torna alla vittoria in Serie A, interrompendo un digiuno lungo 22 anni. I granata si impongono sul Genoa per 1-0 grazie a Djuric. Questo successo rilancia anche le quotazioni della formazione campana in ottica salvezza. Con quattro punti, ora, la Salernitana mette nel mirino lo stesso Genoa e altre formazioni.

Il Genoa perde Destro prima del fischio d'inizio per infortunio. Lo sostituisce Bianchi che per poco non trova il gol al 24'. Risponde la Salernitana con Gagliolo, la cui conclusione non termina fuori di molto. Nella ripresa si va a folate. Meglio i padroni di casa nei primi 10', poi emerge il Genoa, pericoloso con Toure e Kallon. Il gol, però, lo segna la Salernitana. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Kastanos, Djuric svetta in area rossoblù e infila Sirigu, firmando il vantaggio dei padroni di casa. Il risultato non cambia nel finale.