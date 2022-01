Festa Spezia a San Siro: Milan ko al 95′. Napoli passa a Bologna

Storica vittoria dello Spezia che ha gelato il Milan nel finale. Ma c'è un errore dell'arbitro che ha inciso

Lo Spezia sbanca San Siro in pieno recupero e supera il Milan con il punteggio di 2-1. Nell'altra sfida di oggi il Napoli è passato a Bologna con il classico punteggio di 2-0. A Milano la squadra di Pioli si riversa all'attacco. Grande protagonista Leao che procura un rigore (fallito da Theo Hernandez, che calcia fuori) e nel recupero del primo tempo trova il vantaggio. Nella ripresa Agudelo pareggia poco dopo il suo ingresso. Nel recupero incredibile errore dell’arbitro che annulla un gol di Messias non concedendo un vantaggio; poco dopo lo Spezia la ribalta con Gyasi in contropiede. I rossoneri falliscono il sorpasso in classifica ai danni dell’Inter: Milan a -2 dai nerazzurri, che devono anche recuperare una partita.