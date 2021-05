Figc, al via venerdì tavolo tecnico anti crisi con tre leghe professionistiche

Una soluzione si vuole trovare per fermare la crisi post Covid

Il grido d'allarme lanciato da molti presidenti di società di calcio professionistiche dopo il crollo degli introiti da botteghino e sponsor, ha indotto i massimi dirigenti federali a trovare una soluzione immediata anti crisi. Proprio oggi qualcosa di concreto si è fatto al termine del consiglio federale. Nascerà un tavolo tecnico con Lega Serie A, Lega B, Lega Pro, AIC e AIAC per "agevolare un confronto anche con alcuni rappresentanti dei club al fine di approfondire le soluzioni più urgenti e favorire le condizioni ideali affinché il sistema torni in sicurezza". Il tavolo si riunirà per la prima volta venerdì prossimo. Probabili interventi a sostegno in particolar modo per i club di Serie C che hanno alzato da tempo una richiesta di aiuto dopo un anno e mezzo senza spettatori. Prima di tutto però sarà necessario porre un tetto anti indebitamento. Il presidente federale Gabriele Gravina, ha proposto inoltre di integrare il regolamento per la distribuzione delle risorse della mutualità generale, nel rispetto dei dettami della cosiddetta Legge Melandri, al fine di poter rimborsare anche le spese per le attività, le iniziative, i progetti attinenti e/o connessi alla formazione e quindi all’utilizzo di calciatori convocabili per le squadre nazionali giovanili italiane, maschili e femminili.