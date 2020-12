Figc, aperto fronte per sospensione decreto dignità e riapertura a sponsor betting

“Abbiamo presentato una nostra idea per un emendamento per gli aiuti al calcio, in particolare per quanto riguarda le società e le associazioni sportive dilettantistiche. Rappresenta un supporto importante che darà finanza ma che sicuramente è di medio periodo. Dobbiamo trovare anche altre vie e tra queste dobbiamo batterci per chiedere la sospensione del decreto dignità che impedisce il ricorso allo sponsor betting”. Lo ha detto il presidente della Federcalcio Gabriele Gravina al termine del consiglio federale di oggi. “Ho assunto un impegno -riporta calcioefinanza.it- al quale manterrò fede. E’ mia intenzione, in tempi rapidi, proporre il passaggio della Divisione Calcio a 5 sotto l’egida della Federazione”: lo ha detto il presidente della Figc Gabriele Gravina a margine del Consiglio federale odierno, parlando della sezione che attualmente e’ sotto l’egida della Lega Dilettanti.