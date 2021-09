Figc, club prof. respirano: sospesi i pagamenti fiscali. Il provvedimento

Un provvedimento che consente ai club di respirare

− preso atto che, per le Società di Serie A, le prossime scadenze federali sono così calendarizzate: a) 30 settembre 2021, versamento delle ritenute fiscali relative alle mensilità del periodo marzoluglio 2021; b) 16 novembre 2021, versamento delle ritenute fiscali relative alle mensilità di agosto e settembre 2021; c) 30 settembre 2021, versamento dei contributi previdenziali relativi alle mensilità di giugno e luglio 2021; d) 16 novembre 2021, versamento dei contributi previdenziali relativi alle mensilità di agosto e settembre 2021; − preso altresì atto che, per le Società di Serie B e di Serie C, le prossime scadenze federali sono così calendarizzate: a) 16 settembre 2021, versamento delle ritenute fiscali relative alle mensilità del periodo marzo-giugno 2021; b) 16 ottobre 2021, versamento delle ritenute fiscali relative alle mensilità di luglio e agosto 2021; c) 16 dicembre 2021, versamento delle ritenute fiscali relative alle mensilità di settembre e ottobre 2021; d) 16 settembre 2021, versamento dei contributi previdenziali relativi alla mensilità di giugno 2021; e) 16 ottobre 2021, versamento dei contributi previdenziali relativi alle mensilità di luglio e agosto 2021; f) 16 dicembre 2021, versamento dei contributi previdenziali relativi alle mensilità di settembre e ottobre 2021;

d e l i b e r a a per le società di Serie A gli adempimenti fiscali e contributivi previsti per le scadenze federali del 30 settembre 2021 e del 16 novembre 2021 indicati in premessa sono sospesi fino a nuova determinazione; b) per le società di Serie B e di Serie C gli adempimenti fiscali e contributivi previsti per le scadenze federali del 16 settembre 2021, del 16 ottobre 2021 e del 16 dicembre 2021 indicati in premessa sono sospesi fino a nuova determinazione. La presente delibera sarà sottoposta alla ratifica del Consiglio Federale nella prima riunione utile.