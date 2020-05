Figc, consiglio federale conferma stop solo per la Serie D

Fumata bianca al consiglio federale della Figc che dopo oltre tre ore di riunione, ancora in corso, fa filtrare le prime indiscrezioni. Oltre all’imminente ormai ripresa del campionato di Serie A, vanno avanti anche i campionati di Serie B e C. Si fermano solamente i Dilettanti visto che i club non possono permettersi di assicurare i protocolli. La discussione prosegue per il campionato di Serie A, dove si continua a non escludere la possibilità di un ritorno in campo già nel prossimo mese. Al vaglio l’ipotesi di far disputare i play off ma molti club sono contrari. È atteso il comunicato della Federcalcio in tal senso, anche se la riunione decisiva sarà quella del 28 maggio tra Gravina, Spadafora e Dal Pino, quando Governo e istituzioni calcistiche valuteranno anche l’andamento del contagio con l’obiettivo di riprendere i campionati.