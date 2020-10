Figc, Gravina assicura: “Determinati a portare avanti le competizioni”

Il caso del focolaio di Coronavirus esploso nel Genoa spaventa il calcio italiano. Sono ben 16 i positivi riscontrati all’interno della squadra ligure, compresi anche gli uomini dello staff di Rolando Maran. La situazione allarma tutto il movimento, che per il momento prende tempo, come testimoniato dal rinvio del match tra il Grifone e il Torino.

LE PAROLE DI GRAVINA

Il presidente della Figc Gabriele Gravina ha commentato questa situazione. Queste le sue parole riportate da Ansa: “Il calcio ha sempre agito per la tutela della salute e continuerà a farlo. Nonostante quanto avvenuto negli ultimi giorni, l’attenzione e la responsabilità messe in atto dalla Figc, dalle Leghe, dai club e dagli arbitri hanno confermato la serietà del mondo del calcio nel suo complesso. C’è stata una proficua collaborazione con le istituzioni, da sottolineare anche il grande sforzo di tutti i protagonisti del nostro mondo nel limitare la diffusione del virus. Seppur determinati nel portare avanti le competizioni sportive il nostro agire è sempre ispirato alla tutela della salute dei tesserati. La decisione della Lega di Serie A sulla linea di condotta in caso di indisponibilità di calciatori a causa del Covid va letta proprio in tal senso”.