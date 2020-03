Figc, Gravina: “Campionati ripartiranno e in campo anche a luglio”

Il coronavirus non sgonfierà il pallone. Oggi infatti il presidente della Figc Gabriele Gravina, intervenuto a Radio Marte, ha confermato che l’obiettivo è quello di portare a termine i campionati: “Il nostro compito deve essere quello di programmare delle date che comunque diano una speranza a tutti coloro che amano il nostro sport. Fino a quando avrò la possibilità, conserverò la speranza di far ripartire i campionati. Farò qualsiasi tentativo per arrivare a questa definizione. Proveremo a fare il massimo per giocare anche a costo di chiedere il supporto di Uefa e Fifa per andare oltre il 30 giugno”.