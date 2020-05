Figc, Gravina: “In caso di nuovo stop pronto il piano B”

Il 20 giugno il campionato di Serie A tornerà in campo. Una decisione che è arrivata solo nella giornata di giovedì. Il calendario riprenderà dai recuperi della 25 giornata e prima del 20 verrà completata anche la Coppa Italia. Il programma poi riprenderà da lunedì 22, ma per gli orari bisognerà ancora aspettare. Nel frattempo il presidente della Figc Gravina ha svelato il piano B in caso di nuovo stop.

Il piano B di Gravina

Intervenuto ai microfoni di SkySport Gravina ha affermato: “Noi abbiamo sempre indicato il piano B che è molto chiaro. Prevede il ricorso ai playoff e ai playout in caso di nuova sospensione momentanea del campionato. In caso di sospensione definitiva bisognerà invece ricorrere a un algoritmo che proietta la classifica di quel momento alla fine del campionato. Lo calcoleremo prima della ripresa“.

Di nuovo in campo

Il presidente della Figc ha poi detto la sua sul ritorno in campo: “Il calcio ne esce rafforzato, in maniera armoniosa. L’incontro con Spadafora è stato, a differenza di altri momenti di tensione e confronto dialettico, un momento di armonia e condivisione di un percorso. Eravamo un po’ tutti sollevati da un peso che portavamo dentro da tanto tempo. Alla fine il calcio ne esce con grande capacità, forza e possibilità di dare messaggi di speranza al nostro Paese sapendo che i rischi sono dietro l’angolo e dobbiamo governarli. Dipenderà dal nostro senso di responsabilità e da un pizzico di fortuna che non deve mancare”.