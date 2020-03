Figc, Gravina: “Priorità riprendere. Stipendi? Piano entro lunedì”

Il calcio non si vuole fermare. Trapela questo dalle tante dichiarazioni fatte dal presidente Gravina riguardo la ripresa dei vari campionati italiani. Per quanto riguarda la Serie A, il presidente Figc aveva prima ipotizzato le date del 3 o del 10 maggio, per poi allungare fino al 17 e infine al 22. Quel che è certo è che più tardi si riprenderà, più difficile sarà non sforare il il 30 giugno, indicata dalla Uefa come data ultima.

PRIORITA ‘ – Durante un’intervista rilasciata a Radio Sportiva il presidente ha parlato di priorità riguardo alla ripresa del campionato: “L’obiettivo primario è riprendere la stagione, abbiamo tracciato uno scenario che prevede la ripresa dei campionati perché credo che sia la scelta più giusta. Questa è un’ipotesi che abbiamo il dovere di portare avanti. Stiamo lavorando anche su ipotesi alternative per dare risposte concrete alle nostre società e ai nostri tifosi”.

STIPENDI – Per quanto riguarda invece lo scottante tema degli stipendi ha detto: “Diverse iniziative sono state avviate, ci sono delle proposte si sta cercando di trovare una mediazione tra le diverse posizioni”. All’Ansa poi Gravina ha dichiarato di aver parlato con l’AIC: “Entro lunedì vi faremo avere il piano stipendi”. Queste le sue parole all’assocalciatori.