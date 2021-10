Figc, Gravina: “Razzismo? Gli imbecilli sono imbecilli per cultura, non per vocazione”

Il presidente federale all'inaugurazione della nuova sala centralizzata di Lissone

INNOVAZIONE - "Qui è tutto canalizzato, abbiamo colto questa opportunità per dare agli arbitri questo centro. L'Italia è stata la prima al mondo a lanciare l'idea del VAR e della Goal Line Technology. Siamo un modello da seguire e vogliamo diffondere un messaggio, non si deve aver paura del cambiamento".

RAZZISMO - "Gli imbecilli sono imbecilli per cultura, non per vocazione. Stiamo cercando di pensare a norme più stringenti ma il problema è l'educazione del singolo. Ora abbiamo aperto un indagine, staremo a vedere".

NATIONS LEAGUE - "La nostra Nazionale è campione d'Europa ha una sua impronta, non vive solamente per il risultato finale ma anche per divertirsi. Teniamo a questa nuova competizione, il calcio spagnolo lo conosciamo e sappiamo anche che sarà una partita dura, equilibrata e spettacolare. Speriamo di rivincere ancora, come all'Europeo di questa estate".