FIGC, Gravina: “Serve una riforma del nostro calcio”

Il presidente della FIGC, ha parlato dell'importanza di riforme, all'interno del calcio italiano.

DICHIARAZIONI - Dalle parole del numero uno della FIGC, emerge l'urgenza di riformare il calcio italiano: "Il calcio italiano ha bisogno di una riforma strutturale, che deve riguardare la Serie A, la serie B, la Lega Pro e i Dilettanti. Stiamo lavorando, cercando di dare stabilità al sistema, bisogna favorire gli investimenti a lungo termine. Abbiamo bisogno di un intervento mirato a livello di sistema, per garantire la continuità aziendale, fulcro delle nostre preoccupazioni.". Le parole di Gravina, indicano ancora una volta, la necessità di riformare un calcio come quello italiano, che da troppi anni, in ogni ambito, soffre la concorrenza dei campionati esteri. Nonostante la vittoria dell'Europeo, non bisogna ignorare i problemi, ma lavorare e migliorare.