Figc, Gravina: “Si è creata troppa confusione e sosta Nazionali devastante”

Il presidente della Figc dice la sua sul caos che si è venuto a creare

Intervento del presidente della Figc Gabriele Gravina questa mattina su Radio 1 in merito alle problematiche sorte con la convocazione in nazionale dei calciatori. "Purtroppo aver saltato alcuni appuntamenti lo scorso marzo ha generato uno slittamento nel mese di settembre e ottobre, con un impatto devastante sui tornei nazionali e internazionali. C'è un momento di confusione, i club in parte hanno anche ragione con calciatori che rientreranno se tutto va bene nella notte alla vigilia di gare molto importanti". Lo ha detto Gabriele Gravina, presidente della Figc, intervenuto ai microfoni di Radio Anch'io Sport su Radio1. "La Spagna ha voluto incidere con azioni presso il Tribunale di Losanna, che ha respinto il ricorso di Tebas che sta ipotizzando ora il rinvio di una o due giornate di campionato. Sicuramente il valore sportivo della competizione ne risentira'", ha aggiunto. "Qualche riflessione va fatta, sia con la Fifa che con la Uefa", ha spiegato ancora Gravina a proposito degli impegni dei giocatori di club con le nazionali in giro per il mondo in una fase così delicata della stagione.