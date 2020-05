Figc, Gravina sospende tutti i campionati fino al 14 giugno

C’è ancora tanta incertezza riguardo alla ripresa del campionato di Serie A e delle categorie inferiori. La Figc in data 18 maggio ha rinviato al governo un protocollo rivisto in due punti essenziali e che sarà oggetto di studio del Comitato Tecnico Scientifico. Inoltre, la Figc ha anche convocato un nuovo Consiglio Federale per mercoledì 20 maggio, ma non solo.

Campionati sospesi

Quella del Consiglio Federale non è l’unica mossa della Figc che ha inoltre comunicato la sospensione di tutti i campionati calcistici fino al 14 giugno: “Il Presidente Federale – visto il Comunicato Ufficiale n. 193/A del 4 maggio 2020;

– visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 recante “misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale”;

– preso atto della sospensione sino al 14 giugno 2020 degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati, di cui al citato Decreto;

– visto l’art. 24 dello Statuto Federale;

– sentiti i Vice-Presidenti

delibera di sospendere sino al 14 giugno 2020 tutte le competizioni sportive calcistiche organizzate sotto l’egida della FIGC. La presente delibera sarà sottoposta alla ratifica del Consiglio Federale nella prima riunione utile”.