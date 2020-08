Figc, il Consiglio federale ha deciso le squadre da riammettere in C e D. Siena c’è

Il Consiglio Federale della Figc, riunitosi oggi ha stabilito diverse cose importanti per il calcio professionistico e anche dilettantistico. La Serie A partirà regolarmente il 19 settembre, il 26 settembre riparte la Serie B, il 27 la Serie C e la Serie D. Mentre per quanto riguarda i ripescaggi queste le decisioni: riammesse in Serie C Giana Erminio e Ravenna. Il Legnago sostituisce il Campodarsego. Il Siena ammesso alla serie D e ripescate Corticella, Nardò, Francavilla Sinalunghese.