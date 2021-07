Figc, sarà chiesto al Governo ritorno sponsorizzazioni legate alle scommesse

Sono diverse le misure richieste da Figc e Lega al Governo

Sono tante le proposte che la Figc e la Lega di A hanno già fatto e altre ne faranno al Governo per fermare la crisi che ha sgonfiato il pallone. Se la percentuale del numero degli spettatori non salirà a causa del distanziamento di un metro, si pensa ad altre misure. Il presidente Gravina e il numero uno della Lega Serie A Paolo Dal Pino continuano a dialogare con Palazzo Chigi e oggi i colloqui potrebbero continuare. Come riporta la Gazzetta dello Sport, questa mattina verrà inviato al Governo uno studio sviluppato da PricewaterhouseCoopers con Federcalcio e Lega in cui si evidenziano tutti i numeri della crisi. Uno studio che contiene diverse richieste al Governo che non si limitano al discorso stadi. Certo, quello c’è e la proposta è riaprire gli impianti al 100%, visto che parliamo di aree all’aperto e con il vincolo del green pass. Ma ci sono anche una serie di misure per alleggerire i conti dei club da portare avanti soprattutto a livello fiscale (tramite credito d’imposta e dilazionamento dei pagamenti Irpef) e l’idea del ripristino delle sponsorizzazioni legate alle scommesse. Insomma, il problema stadi crea l’urgenza, ma diventa anche l’occasione per rivendicare un aiuto che fino a questo momento, rispetto ad altre categorie colpite dalla crisi pandemica, secondo Figc e Lega è stato decisamente insufficiente.