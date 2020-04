Fiorentina, Antognoni: “I giocatori positivi stanno bene”

Anche in casa Fiorentina si erano registrati dei casi di positività tra i calciatori: Germán Pezzella, Patrick Cutrone e Dusan Vlahovic. Questi i tre giocatori risultati positivi al Covid-19 e che ora fortunatamente sono in ripresa. A confermarlo è il club manager dei viola Antognoni a La Cuarta un media cileno: “Le persone malate sono state ben controllate e i tre giocatori che erano risultati positivi si sono già ripresi. La Fiorentina, come club, ha seguito tutti i protocolli nel modo richiesto da questa emergenza”.

ALLENAMENTI – Riguardo agli allenamenti della squadra, Antognoni ha dichiarato: “I calciatori sono tutti a casa con linee guida speciali per l’allenamento quotidiano. È stato un peccato che la stagione si sia fermata, ma siamo consapevoli che è la cosa giusta da fare”.