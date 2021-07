Fiorentina, Antognoni: “Prenderò una decisione per colpa di altri”

Il dirigente della Fiorentina Antognoni ha parlato del suo rapporto con la società

Giancarlo Antognoni, dirigente della Fiorentina, ha rilasciato delle dichiarazioni ad una cena organizzata dal gruppo organizzato di tifosi Ultras Viola 73. Di seguito alcune delle frasi più significative, che anticipano il face to face finale con la società da cui potrebbe scaturire il suo addio: "Non ci siamo traditi mai, credo che sia la cosa più importante al di là dei discorsi che si fanno in giro. Voi non avete tradito me e io non ho tradito voi, questo è bello. Oggi devo prendere una decisione importante, non per colpa mia ma di qualcun altro. Non importa quale sarà la mia scelta, noi saremo sempre insieme, questo è quello che conta. Io non ho vinto niente con la Fiorentina, purtroppo, ma a 67 anni sto vincendo una cosa più importante dei trofei, ovvero il vostro affetto nei miei confronti che è contraccambiato sia da me che dalla mia famiglia".