Fiorentina-Atalanta: le formazioni ufficiali

Allo stadio Artemio Franchi di Firenze scendono in campo Fiorentina e Atalanta. I padroni di casa vogliono rifarsi dopo la sconfitta e le polemiche contro la Juventus. Dal canto loro, i nerazzurri hanno l’occasione di staccare la Roma nella lotta per il quarto posto valido per la Champions League. Fischio d’inizio alle ore 15. Queste le scelte di formazione di Beppe Iachini e Gian Piero Gasperini:

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Igor; Lirola, Benassi, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Cutrone, Chiesa

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Castagne, Pasalic, Freuler, Gosens; Gomez, Ilicic; Zapata