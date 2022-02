Si gioca alle 12:30

Redazione ITASportPress

La Serie A è pronto per le gare della domenica per la 26^ giornata di campionato. Apre le danze il lunch match tra Fiorentina-Atalanta, sfida del Franchi che si annuncia assolutamente di spessore. I due allenatori hanno fatto le loro scelte annunciando i 22 in campo.

Fiorentina-Atalanta, le formazioni ufficiali

Da una parte Italiano, dall'altra Gasperini. I due allenatori hanno optato per i seguenti 22 titolari. C'è Dragowski tra i pali della Viola visto il problema di salute di Terracciano. In difesa il soli Milenkovic a guidare il reparto. In avanti con Piatek ci sono Sottil e Nico Gonzalez.

Per l'Atalanta Musso tra i pali. In avanti Boga unica punta con Malinovskyi a sostegno. In mezzo regia a Freuler e De Roon ma da vedere come si posizioneranno i centrocampisti vista la presenza anche di Koopmeiners.

Fiorentina (4-3-3): Dragowski; Odriozola, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Castrovilli; Nico Gonzalez, Piatek, Sottil. Allenatore: Vincenzo Italiano

Atalanta (3-5-2): Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti; Zappacosta, De Roon, Koopmeiners, Freuler, Hateboer; Malinovskyi, Boga. Allenatore: Gian Piero Gasperini