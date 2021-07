Fiorentina, Barone rivela: “Seguivo Italiano dai tempi del Trapani”

Joa Barone rivela di aver seguito Vincenzo Italiano anche nelle sue esperienze precedenti

Per la Fiorentina è giunto il momento di seguire Vincenzo Italiano. Il tecnico arrivato dallo Spezia ha accettato la sfida di riportare in alto la formazione viola dopo alcune stagioni piuttosto complicate. A convincere i toscani a puntare su di lui ci ha pensato l'ottima esperienza con i liguri, guidati verso una clamorosa salvezza con un turno d'anticipo. Durante il ritiro della Fiorentina, il direttore generale Joe Barone ha rivelato da dove nasce l'ammirazione per Italiano. Queste le sue parole ai microfoni di TMW: "Oggi siamo qui per la squadra e per l’inizio del campionato. Abbiamo un nuovo allenatore, tutti abbiamo creduto e abbiamo scelto Vincenzo, lo seguo dai tempi del Trapani e ora è il nostro leader. Siamo tutti dietro a Italiano". Lo stesso Italiano succede a Beppe Iachini e Cesare Prandelli, allenatori di ottimo valore, che però hanno lasciato Firenze per motivi personali. La ricostruzione parte da qui.