Fiorentina, Barone: “Tornare alla normalità ma non rovinare la prossima stagione. Contrario ai 5 cambi…”

Joe Barone, dg della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Radio 1 nel corso della trasmissione Radio Anch’Io Sport per parlare del momento complicato del calcio italiano per via dell’emergenza coronavirus. La Viola, tra l’altro, è stata tra le società maggiormente colpite.

SITUAZIONE – “Questa settimana ci siamo divisi in gruppi di lavoro. Per noi, ma soprattutto per me, è stata una grande emozione. Un primo passo per tornare alla normalità. Abbiamo fatto tutto il necessario con i medici. Ancora abbiamo sei casi: tre giocatori e tre membri dello staff. Sono tutti asintomatici. Contiamo di recuperare anche loro al più presto”, ha spiegato Barone.

ALLENAMENTI COLLETTIVI – “Ripresa 18 maggio? Seguiremo il protocollo. Tutti. La voglia di tornare alla normalità è tanta. Penseremo non solo a questa stagione. C’è tanto da fare. Dagli abbonamenti, ai contratti, agli sponsor e al mercato. Il calcio non è solo pallone, ma un’industria che deve essere tutelata. Speriamo di vedere la luce in fondo al tunnel”.

CALCIO – “Noi favorevoli alla ripresa nonostante i positivi? Diciamo che siamo favorevoli al ritorno al calcio. Anche se questa annata è compromessa. Questa stagione è difficile dal punto di vista economico. Speriamo si trovino le soluzioni migliori per finire questa annata e soprattutto riprendere la prossima limitando i danni. Sicuramente i ragazzi non possono rimanere fermi così a lungo”. “Tutelare questo campionato implica condizionare il prossimo? Sicuramente la situazione è molto delicata. Non vogliamo rovinare la prossima stagione. Sicuramente vogliamo giocare ma non con rischio”. “5 sostituzioni durante una partita? Personalmente sono contro il cambio delle regole per un campionato già iniziato. Capisco che saremo tutti nelle stesse condizioni, però sono contro”.

LEGA – “Cellino è tornato sui suoi passi. E gli altri in Lega? Commisso ha tanta energia. Con tutti i dirigenti della Federazione ci siamo tutti sentiti. C’è sicuramente un buon rapporto. Abbiamo parlato a lungo di cosa fare. Di positivo devo dire che c’è molta energia. Come gruppo dobbiamo migliorare e andare tutti nello stesso senso”.

RIBERY E MERCATO – “Ha fatto un tampone in Germania e uno in Italia entrambi negativi. Perché è in quarantena? Perché c’è un protocollo e ci atteniamo a quello. Ha tanta carica, volevo abbracciarlo ma non è stato possibile. Lui è un grande professionista”. E ancora sul mercato: “Castrovilli? Un giovane di grande prospettiva. Un nostro ragazzo e vuole essere felice con noi”. “Chiesa? Lo conosciamo. Ha superato anche i problemi fisici. Vorrei precisare che lui è qui ed è molto contento. Ha un contratto con noi e a fine stagione vedremo…”.