Tutto è quasi pronto per il lunch match delle 12.30 tra Fiorentina-Benevento che darà il via alle sfide della domenica per l’8^ giornata di Serie A. Mister Prandelli e mister Inzaghi hanno annunciato i 22 che andranno in campo.

Fiorentina-Benevento, le formazioni ufficiali

Fiorentina (4-2-3-1): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Igor, Biraghi; Amrabat, Castrovilli; Ribery, Bonaventura, Kouame; Vlahovic

Benevento (4-3-2-1): Montipò; Letizia, Glik, Caldirola, Barba; Ionita, Schiattarella, Hetemaj; Improta, Sau; Moncini