Fiorentina, Biraghi: “Convinto di poter dare una svolta, ora piedi per terra”

Cristiano Biraghi traccia un bilancio della partita tra Fiorentian e Cagliari

La Fiorentina travolge agevolmente il Cagliari in un match senza storia. In gol anche Cristiano Biraghi che ai microfoni di Dazn spiega le sue sensazioni: "Arrivavamo da due sconfitte, ero convinto che oggi svoltavamo. Ero convinto di fare una grande partita, oggi abbiamo reagito da grande squadra. Abbiamo regalato una vittoria ai tifosi. La continuità è importante, lavoriamo anche per quello. Rigore? Vlahovic è il rigorista, oggi lui ha tirato la punizione ed io il rigore. Lui ha 20 anni ma una personalità che pochi hanno. Dobbiamo stare con i piedi per terra, sappiamo che la prossima è difficilissima. Adesso ci godiamo questa vittoria".