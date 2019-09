Fiorentina, Boateng avvisa la Juventus: “Non esistono squadre imbattibili…”

Una sfida di fuoco, quella in programma sabato alle 15 tra Fiorentina e Juventus. I viola, dopo le due sconfitte nelle prime due gare di campionato, cercheranno di tirare uno scherzetto alla formazione campione d’Italia, reduce dalla vittoria al fotofinish contro il Napoli, In vista del match, ai canali ufficiali dei viola, ha parlato Kevin-Prince Boateng.

JUVENTUS – “In queste due settimane abbiamo analizzato quello che ci è mancato finora. Adesso arriva la squadra più forte del campionato e noi non vediamo l’ora: vogliamo vincere, non esistono squadre imbattibili. Sabato conterà non tanto la tattica, quanto chi avrà più voglia. Ho capito fin dal primo giorno quanto sia importante la partita con i bianconeri: tutti mi hanno chiesto di segnare, ma l’importante è che la squadra conquisti la vittoria”.

COMMISSO – “Un presidente così non l’avevo mai visto. Ha un temperamento diverso, è davvero attaccato a noi: se potesse rimarebbe al nostro fianco anche in ritiro”.

OBIETTIVO – “Voglio lasciare qualcosa di importante qui, come ho fatto in tutti i club in cui sono stato. Io gioco sempre al massimo, altrimenti non faccio niente”.