Fiorentina-Bologna, le formazioni ufficiali

La Serie A torna in campo con la 29^ giornata. Ad aprire le gare domenicali dopo gli anticipi del sabato è Fiorentina-Bologna . Le due squadre si daranno battaglia al Franchi di Firenze dove mister Italiano e Mihajlovic hanno fatto le loro scelte per i 22 titolari da mandare sul terreno di gioco.

Fiorentina-Bologna scenderanno in campo con i seguenti 22:

I padroni di casa si affidano a Terracciano tra i pali, Torreira in mezzo al campo e Piatek in avanti con Sottil e Nico Gonzalez a sostegno. Ospiti col ritrovato Arnautovic con Orsolini e Soriano che agiranno alle sue spalle. Ok Schouten in mezzo al campo. Il solito Skorupski tra i pali.