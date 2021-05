Fiorentina. Bonaventura ammette: “Avrei voluto giocare con Rui Costa”

Il centrocampista dei viola spiega quali sono i calciatori da cui è rimasto impressionato

La lotta salvezza entra nel vivo e la Fiorentina si aggrappa ai migliori uomini per tirarsi fuori dal pericolo. Tra questi c'è sicuramente Giacomo Bonaventura . Il centrocampista si è raccontato ai canali ufficiali del club viola: "Stiamo cominciando solo adesso a vedere la luce, ma già da piccolo ero stato nel capoluogo toscano. La zona che mi piace di più è Piazzale Michelangelo perché c'è una vista bellissima e si può vedere tutta la città. Se avessi potuto giocare con un ex Fiorentina, avrei scelto Rui Costa: era uno di quelli che mi piaceva di più. E poi mi avrebbe fatto piacere giocare con Baggio".

Bonaventura analizza anche i migliori giocatori con cui ha condiviso il campo: "In porta dico Donnarumma perché ho giocato 6 anni con lui e l'ho visto crescere tantissimo, avrà un futuro importante. Anche Dragowski ha del talento e potrà fare una carriera importante. Difensori dico Milenkovic perché penso che ha delle grandi potenzialità, molto giovane, una grandissima carriera davanti e, se continuerà a lavorare con passione, penso possa fare una grande carriera. A centrocampo uno dei più forti con cui ho giocato in Nazionale è stato Pirlo, tra i migliori negli ultimi 10 anni. Visione di gioco impressionante, penso che sia un punto di riferimento. Il tridente davanti dico Ribery, Ibra e Kouame perché anche lui ha potenzialità per diventare un grande calciatore. Dusan lo sta dimostrando già, lui ancora deve farlo".