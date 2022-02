Fiorentina, cancellare Vlahovic dalle maglie costa… 20 euro

L'iniziativa per i tifosi

Il calciomercato si è appena concluso e senza dubbio il colpo più importante è quello che ha visto Dusan Vlahovic andare dalla Fiorentina alla Juventus . Un affare che non è stato digerito dai tifosi Viola che, adesso, avranno modo di provare a dimenticare il serbo con Cabral, neo acquisto in attacco, preso appunto per sostituire il centravanti andato nella Torino bianconera.

A tal proposito, come riportato da Repubblica, i fan della squadra Viola avranno un'opzione in più per "dimenticare" e di fatto "cancellare" Vlahovic dalla loro testa e... dalle maglie. Da quanto si apprende, infatti, la Fiorentina ha dato la possibilità di "cancellare" il recente passato anche in modo più concreto, ovvero cambiando il nome dalle maglie numero 9. Eliminare Vlahovic e inserire Cabral costerà ai tifosi 20 euro.