Fiorentina, carica Commisso: “A Torino voglio una gran partita”

Il patron della Fiorentina Rocco Commisso è già carico in vista della delicata gara tra il Torino e la squadra toscana, primo appuntamento del girone di ritorno. Il presidente gigliato ha voluto caricare i suoi ragazzi in vista dell’appuntamento con i gemelli granata, rimotivati dalla cura Nicola: “Sono stato qui tutti i giorni e ho seguito tutti gli allenamenti. I ragazzi sono carichi – svela Commisso -, scherzano tra di loro, è una squadra unita. Spero che facciano un’altra bella partita a Torino come contro il Crotone. Devono giocare forte e dobbiamo vincere” – taglia corto il presidente Commisso – .