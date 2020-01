Fiorentina, Chiesa annuncia: “Voglio aiutare la squadra a risalire la classifica. Ho parlato con Commisso e Iachini…”

Federico Chiesa resta alla Fiorentina. Ad affermarlo è il diretto interessato che ha parlato a Viola Channel del proprio futuro e della stagione in corso con la Viola.

RITORNO IN CAMPO – “Entrare al Franchi e vedere il 1° gennaio ben 8.000 tifosi è stata un’emozione incredibile, nessuno se lo aspettava: stiamo vivendo un momento non facile soprattutto per la classifica, ma la vicinanza dei tifosi l’abbiamo sentita. Vogliamo fare bene per noi stessi e per loro”, ha detto il giovane talento. E sulle sue condizioni fisiche: “Vengo da un brutto infortunio alla caviglia e volevo recuperare subito: le vacanze ci saranno dopo, ma adesso penso solo alla Fiorentina. Voglio aiutare la squadra, il mister e la città a risalire la classifica, tutti ci meritiamo ben altro, compreso il presidente”.

FIORENTINA – Sul suo rapporto con il presidente Commisso e il nuovo mister Iachini: “Commisso? Ci ho parlato spesso e a lungo, Rocco è veramente una persona straordinaria e me lo ha fatto capire bene nelle ultime chiacchierate del 2019. Ho parlato anche con Barone e Pradè e siamo tutti felici, vogliamo il meglio della Fiorentina”. E sul tecnico: “Fin dai primi allenamenti il mister ci ha voluto insegnare le prime cose tattiche che vuole, come vuole approcciare la partita e ci ha aumentato gli allenamenti. Lui crede nel lavoro duro come me, speriamo di fare bene insieme per il resto della stagione”.