Fiorentina, Chiesa: “Siamo in gran forma, Iachini trascina il gruppo”

La Fiorentina supera il Napoli in casa grazie anche ad una rete di Federico Chiesa. Il figlio d’arte commenta la sua prestazione ai microfoni di DAZN: “Il Mister ci ha dato una grande mano a tornare in forma fisica. Oggi abbiamo fatto una grandissima prova. Ora dobbiamo pensare alla prossima partita. Tutti vogliamo aiutare la Fiorentina. Non c’era una bella situazione prima della sosta. Iachini ci ha parlato subito e il gruppo sta facendo benissimo. Io sono abituato a giocare sulla fascia, devo lavorare moltissimo per diventare una seconda punta. Mi devo far trovare con i movimenti giusti. Ancora c’è tanto da fare. Castrovilli? Sta facendo un grandissimo campionato. E’ un giocatore assoluto. Vuole come tutti noi il bene della Fiorentina. Zaniolo? E’ un amico, un giocatore fenomenale. Spero che si riprenda presto per giocare l’Europeo”.