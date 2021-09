Fiorentina come un treno: battuto il Genoa a Marassi

Terza vittoria consecutiva della Fiorentina che passa anche a Genova

La Fiorentina di mister Italiano è in un buon momento e gioca un bel calcio. A Marassi la squadra viola ha battuto il Genoa per 2-1. Prima chance della partita per Biraghi su punizione, poi pericoloso Destro in area. Sirigu salva su Bonaventura da fuori al 40'. Nella ripresa Italiano indovina il cambio e sblocca il match Saponara con una grande giocata. Al 70' salva tutto ancora Sirigu, questa volta su Duncan. All'89' chiude i giochi Bonaventura anche se il Grifone nei minuti di recupero accorcia con Criscito su rigore. Per la Fiorentina è la terza vittoria consecutiva.