Fiorentina, Commisso: “Chiesa alla Juve? Nessun veto per alcune società”

Le voci di mercato che legano la Juventus e Federico Chiesa circolano ormai da tanto tempo. Il gioiello della Fiorentina non piace solamente al club di Agnelli. Su di lui ci sono anche alcune big europee e Rocco Commisso vuole cercare di incassare la più alta cifra possibile. Tutto però dipenderà anche dalla volontà del giocatore che per ora pensa solo ed esclusivamente ai viola.

ALLA JUVE? NO VETI – Il presidente italoamericano ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport durante la quale ha parlato proprio del futuro del classe 1997: “Chiesa deve decidere e se vuole andarsene lo accontenterò, a patto che la cifra sia giusta. Quanto è la clausola rescissoria di Lautaro? 111 milioni? Potrei levare un milione su Chiesa… No, sto scherzando. Chiesa sa cosa è la Fiorentina, chi è Rocco e cosa troverà in futuro qui a Firenze. Se va altrove non so. Se volesse andare alla Juve? Non ci sono veti per alcune società. Però, in questo momento ho uno splendido rapporto con Federico e con suo padre”.